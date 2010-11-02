-PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR KONYA (A.A) - 02.11.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, önceki dönemlerde henüz primini yatıramamış veya yatırmamış olanların borçlarını ÜFE ya da TÜFE şartlarına göre güncelleyeceklerini bildirdi. Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konya İl Müdürlüğünü ziyaret etti. SGK İl Müdürü Özge Songül ile katları gezen Dinçer, bazı vatandaşlarla sohbet etti, onlara hizmet anlamında sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Vatandaşların bekleme, iş uzaması gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını gözlemleyen Dinçer, daha sonra Songül'ün odasına çıkarak çalışmalar ve yenilenen kurum binası hakkında bilgi aldı. Bir gazetecinin devlet kurumlarının alacaklarının yapılandırılması konusunda SGK'nın nasıl bir çalışma yapacağını sorması üzerine Dinçer, ''Evet, yeniden yapılandırma kanununda SGK'nın prim alacakları yapılandırılacak. Adına yeniden yapılandırma desek de gerçekte yapılan çalışma daha önce yapılmış olan yapılandırmalardan oldukça farklı. Bunun altını çizmek istiyorum'' dedi. Bu süreçte SGK ve Maliye Bakanlığı veya alacaklı olan tüm kamu idarelerinin alacaklarında reel olarak herhangi bir kayba uğramayacaklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti: ''Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Biz vatandaşlardan alacaklarımızı reel anlamda alacağız. Birinci sınırlamamız bu. İkincisi daha çok genel ekonomide ortaya çıkan istikrar, güven ve iyileşmelerin şimdiye kadarki alacaklarımızla ilgili düzenlemeler üzerindeki etkilerini gözden geçirmekle alakalı bir çalışma. Yani başka bir ifadeyle şimdiye kadar enflasyonun, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde, gecikme faizleri veya gecikme cezaları zamanın ekonomik şartlarına göre oldukça yüksek oranda belirlenmişti. Bu durum bizim de gecikmeler üzerindeki düzenlemelerimizi gözden geçirmemizi zorunlu hale getirdi. Şimdi bu zamana kadarki alacaklarımızı takip ettiğimiz faiz oranlarından farklı bir şekilde enflasyonla dengeleyeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde henüz primini yatıramamış veya yatırmamış olanların bize borçlarını ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) ya da TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) şartlarına göre güncelleyeceğiz. Üçüncüsü ise bunun dışında idari para cezaları ve benzer cezalar varsa ÜFE veya TÜFE şartlarına göre güncelleyeceğiz. Kriz sebebiyle zor durumda kalmış iş adamlarımıza da daha uzun sürede ödeme imkanı tanıyacağız. Biliyorsunuz zaten, eskiden de taksitlendirme imkanımız vardı. Mesela primlerini ödeyemeyen bir vatandaşımıza 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız söz konusuydu. Şimdi bunu 60 aya kadar çıkaracağız ve gecikmelerini de yine güncel şartlardaki faiz oranlarıyla eşit hale getireceğiz.'' Tek seferlik yapılan bir uygulamadan çok bundan sonra takip edilecek yeni tahsilat sistemini oturtmaya çalıştıklarını anlatan Dinçer, ''Yeni tahsilat sistemini oluştururken de bundan önceki birikmiş sorunları da aynı mantıkla çözeceğiz. Ana hatlarıyla yapmaya çalıştığımız şey bu'' dedi.