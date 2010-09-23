-PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK MI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, prim borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda çok çeşitli seçenekler üzerinde çalışmalar yapıldığını belirterek, ''Temel olarak yaklaşımımız peşin ödemeyi cazip kılacak bir takım mekanizmalar oluşturmak'' dedi. Zararsız, SGK'da düzenlenen ''İnsan Kaynakları Yönetimi Paneli'' öncesinde basın mensuplarının pirim borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki sorularını yanıtladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda konunun görüşüldüğünü ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda vergiler ve primler bakımından bir yapılandırma çalışmasına başlanması talimatı verildiğini belirten Zararsız, bu çalışmanın sürdüğünü söyledi. Üst yöneticiler olarak bir araya gelerek, Maliye Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı ve Gümrük Müsteşarı olarak genel çerçeveyi değerlendirdiklerini anlatan Zararsız, teknik çalışmaların ise yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Zararsız, çalışmanın ekim ayında Parlamento'ya sunulabileceğini bildirdi. SGK Başkanı Zararsız, şunları kaydetti: ''Çok çeşitli seçenekler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Temel olarak yaklaşımımız peşin ödemeyi cazip kılacak bir takım mekanizmalar oluşturmak. Çünkü yapılandırmalarda vadeyi uzun zamana yaydığınızda bir müddet sonra insanlarda ödeme alışkanlığı kaybolmaya başlıyor ve yapılandırmanın başarı şansı, tahsilat oranları azalıyor. Bu nedenle olabildiği kadar peşin ödemeyi cazip kılan ama taksit seçenekleri de olan bir yapılandırma üzerinde duruluyor. Şu anda hiçbir oran üzerinde açıklama yapmam doğru olmaz. İçerik hakkında şu anda herhangi bir şey söylemem mümkün değil, teknik çalışmalar alternatifli şekilde yapılıyor. Birkaç alternatif hazırlanıyor. O hazırlıklar tamamlandıktan sonra önce biz üst yöneticiler olarak bir araya gelip görüşeceğiz, daha sonra da Sayın Bakanlara arz edeceğiz. Sayın Bakanlar, işin siyasi sahiplenmesini ve tercihini ortaya koyduktan sonra da Bakanlar Kurulu Parlamento'ya gönderecek. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da da bu işin her iki, üç yılda bir baskı aracı haline gelmesini çıkartacak bir takım mekanizmaların üretilmesi konusunda da düşüncelerimiz ve çalışmalarımız var.''