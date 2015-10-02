Prim borçları için son ödeme tarihi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödemelerinde tahsilat sıkıntısı yaşandığını ve bu yüzden bazı aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "21 Eylül 2015 - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında prim tahsilat anlaşmamız olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşanmış, prim ve diğer tahsilatlarda aksaklıklar oluşmuştur. Prim ve diğer ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 21 Eylül 2015 - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 6 Ekim 2015 gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" denildi.