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Dünya

Prezervatif tartışmasına BM de katıldı

BM AIDS ile Mücadele Programı (UNAIDS), prezervatifin AIDS ile mücadele temel unsur olduğunu açıkladı.

18 Mart 2009 02:00

BM AIDS ile Mücadele Programı (UNAIDS), prezervatifin AIDS ile mücadele temel unsur olduğunu açıkladı. 

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UNAIDS, Papa 16. Benediktus'un prezervatifin AIDS sorununun ağırlaşmasına neden olduğu yolundaki açıklamasına tepki olarak yayımladığı bildiride, prezervatiflerin, sosyal, davranışsal ve tıbbi geniş yelpazeli önlemleri kapsayan korunmanın başlıca parçası olduğu belirtildi.

Bildiride, her gün 7 bin 400'den fazla yeni vakaya rastlandığına işaret edilerek dünyanın yeni HIV vakalarına "dur demeden" AIDS salgınını sona erdiremeyeceği vurgulandı.

Merkezi Cenevre'de bulunan örgüt, tek başına salgının önüne geçebilecek "mucizevi bir önlemin" olmadığını da bildirdi.

UNAIDS, AIDS vakalarına en fazla rastlanan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkede AIDS'in önlenmesi ve tedavisi konusundaki çabaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Gana, Haiti, Kenya, Malavi, Namibya, Uganda, Tanzanya ve Zambiya'da çok eşli gençlerde prezervatif kullanımının arttığına dikkati çekti.

UNAIDS, prezervatif dışında, konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanın, tıbbi tedavinin, sadakatin, cinsel etkinliğin başlama yaşının geciktirilmesinin, partner sayısının azaltılmasının ve erkeklerde sünnetin de AIDS ile mücadeleye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Papa 16. Benediktus, AIDS ile savaşın temelde "prezervatif dağıtımıyla değil, riyazet (nefsi kırma) ile" mümkün olabileceğini söylemişti. Dün, Kamerun ve Angola'yı kapsayan ilk Afrika ziyaretine çıkan Papa, özel papalık uçağında yaptığı açıklamada, "Prezervatif dağıtımıyla yetinmek, insanları AIDS hastalığından korunmayı değil, bilakis bu hastalığın daha da yayılmasına neden olmaktadır" demişti.

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