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Dünya

Prezervatif otomatını soymaya çalışırken canından oldu

Otomattaki paraları patlayıcı kullanarak çalmaya çalışan kişi, kopan parçanın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti

28 Aralık 2015 21:23

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde prezervatif otomatını soymak isteyen 29 yaşındaki bir kişi, otomattan kopan demir parçasının kafasına isabet etmesi sonucu öldü.

 iki arkadaşıyla birlikte kendi yaptıkları patlayıcıyla otomatı havaya uçurmak isteyen 29 yaşındaki bir kişi, kopan demir parçasının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hürriyet'in Bild gazetesinden aktardığı haberine göre, Almanya'nın Münsterland bölgesinde önceki gün prezervatif otomatındaki paraları almak için yerleştirilen patlayıcı, soyguncuların güvenli bir bölgeye ulaşmasından önce patlayınca, darmadağın olan otomattan kopan metal parça, soygunculardan birisinin kafasına isabet etti

Arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürülen yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği soygun girişimine katılan diğer iki kişi hakkında ise, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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