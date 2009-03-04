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Dünya

Prezervatif hırsızları

Endonezya'da silahlı soyguncular sağlık deposunu basarak binlerce prezervatifi çalıp ortadan kayboldu

04 Mart 2009 02:00

Endonezya'da silahlı soyguncular sağlık deposunu basarak binlerce prezervatifi çalıp ortadan kayboldu

Endonezya'da, kadınlar için üreme sağlığıyla ilgili malzemelerin bulunduğu büroya giren silahlı soyguncular, binlerce prezervatif ve doğum kontrol hapını alarak kaçtı.

Endonezyalı polis yetkilileri, bugün sabah saatlerinde Pekalongan kasabasında meydana gelen olayda, silahlı saldırganların bürodaki koruma görevlisini başına vurarak etkisiz hale getirdikten sonra soygunu yaptıklarını belirtti.

Silahlı soyguncuların raflarda bulunan binlerce prezervatif ve diğer kontrol araçlarının yanı sıra büroda bulunan para kasasını kırarak kasadaki 1000 doları aldıklarını kaydeden yetkililer, bu alışılmadık soygunun polis tarafından soruşturulduğunu ifade etti.

Doğum kontrolünün yasal olduğu Endonezya'nın pek çok bölgesinde halk doğum kontrol olanaklarına rahatlıkla erişebiliyor.

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