Prestijli arazi 27 trilyon liraya Adnan Polat'ın oldu

MEHMET DEMİRKAYA / T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ile satışa çıkardığı, planlarda Prestijli Hizmet Alanı olarak geçen 9.5 dönüm araziyi, GS Kulübü Başkanı Adnan Polat’ın aile şirketi, Polat İnşaat 27 trilyon liraya aldı.

Atatürk Havalimanı-İkitelli Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan 9 bin 585 metrekare büyüklüğündeki arsayı Büyükşehir Belediyesi 7 Temmuz 2010 tarihinde ihale etti. “212 İstanbul AVM”nin güney bitişiğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazi için, eski hesap yaklaşık 24 trilyon lira muhammen bedel belirlendi. Yeni açıklanan ihale sonucuna göre, kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleyi, Polat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27 trilyon liraya(27.000.000 TL) aldı.

Polat İnşaat, 1999 belediye seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Adnan Polat’ın ailesine ait. Adnan Polat geçmiş dönemlerde söz konusu şirketin yönetim kurulu üyeliğini de yapmıştı.

İBB arsanın imar planını değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Bağcılar Mahmutbey’de bulunan arsanın, Belediyeye daha fazla gelir getirmesi için imar planlarını, ihaleden yaklaşık 3 ay önce değiştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Mart 2010 tarihinde kabül ettiği plan değişikliği ile arsanın inşaat oranı E-2’den E-3’e çıkartılmıştı. Planlarda Prestijli Hizmet Alanı olarak geçen söz konusu arsaya değişiklik ile, bitişiğindeki metro istasyonu ile bağlantı sağlanması için, yol ve yeşil alanın altından yaya geçişi olanağı da getirilmişti.