Kadıköy'de panzerler rekora izin vermedi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Mönchengladbach'la karşılaştı

07 Aralık 2012 00:07

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 16 puana ulaşamayan sarı-lacivertlilerin rekor denemesi bu skorla yarım kaldı.

Lider olarak gruptan çıkmayı 5. haftada Marsilya'yı yenerek garantileyen sarı-lacivertliler, sahaya prestij ve rekor için çıktı.
 
Deplasmandaki ilk maçta Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine 3-0'la boyun eğdi.
 
Konuk takımın gollerini; 23. dakikada Tolga Ciğerci, 28. dakikada Hanke (Penaltıdan) ve 79. dakikada De Jong kaydetti.
 
Bu skorla, 13 puanda kalan sarı-lacivertliler, 'grup aşamasında en fazla puan alan Türk takımı' rekorunu kıramadı.
 
 

Yedekler sahada

 
 
Teknik direktör Aykut Kocaman, sezon içinde az sayıda maçta görev verdiği isimlerden kurulu bir
kadroyu sahaya sürdü.
 
Sarı-lacivertli ekibin kalesini Volkan Demirel'in yedeği Mert Günok korurken, savunma Orhan Şam, Egemen Korkmaz, Serdar Kesimal ve Özgür Çek'ten, orta alan Selçuk Şahin, Mehmet Topal, Krasic, Recep Niyaz ve Stoch'tan oluştu. Fenerbahçe'nin forvetinde ise Bienvenu yer aldı.
 
Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda kaleci Volkan Demirel'in yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, Yobo, Gökhan Gönül, Sow ve Meireles bulunmadı.
 
Sarı-lacivertlilerin 11'inde, rakibini deplasmanda 4-2 yendiği maçın 11'inden 9 isim yer almadı.
 

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