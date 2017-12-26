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Pres makinesinde sıkışarak öldü

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir fabrikada pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi

26 Aralık 2017 01:19

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir fabrikada pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi\'nde bulunan bir mutfak eşyaları fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Cevdet Koç pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, Cevdet Koç\'u sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibi tarafından Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Cevdet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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