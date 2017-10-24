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Pres makinesinde sıkışarak öldü

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, otomobil parçası üretimi yapılan fabrikada pres makinesinin arasında kalıp sıkışan işçi Burhan Kuş yaşamını yitirdi

24 Ekim 2017 13:04

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, otomobil parçası üretimi yapılan fabrikada pres makinesinin arasında kalıp sıkışan işçi Burhan Kuş yaşamını yitirdi.
Olay saat 02.30 sıralarında, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi\'nde otomobil parçası üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Burhan Kuş, pres makinesinin arasında kalarak sıkıştı. İşçiler makineyi durdurdu. Yetkililerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekibi Burhan Kuş\'un öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burhan Kuş\'un cesedi morga kaldırıldı. Burhan Kuş\'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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