Prensesler de voleybol oynar...

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın doğum yaptıktan sonra inzivaya çekileceğini düşünenler çok yanılıyor. O, 12 punto topuklu ayakkabılarına aldırmadan voleybol oynayabilecek kadar enerjik bir yapıya sahip.

Prenses Kate, üç aylık oğlu Prens George'u babasıyla birlikte Kensington Sarayı'nda bırakıp genç sporcuları desteklemek için kurulan ve geçen yıl başkanlığına getirildiği SportsAid Derneği'nin voleybol antrenmanını izlemeye geldi.

Kate, genç sporculara destek olmak için ceketine ve topuklu ayakkabılarına aldırmadan sahaya indi.

Voleybol denemesinin ardından diğer sporcularla sohbet eden Kate'e bu sefer badminton oynaması teklif edildi ancak Prenses bu teklifi kabul etmedi.