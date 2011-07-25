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Dünya

PRENSESİN ÜVEY KARDEŞİ DE SALDIRI KURBANI OSLO (A.A)

25 Temmuz 2011 13:53

-PRENSESİN ÜVEY KARDEŞİ DE SALDIRI KURBANI OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'in Utöya adasında gençlerin katıldığı İşçi Partisi'nin kampına düzenlenen saldırıda Norveç Prensesi Mette-Marit'in üvey kardeşinin de öldüğü bildirildi. Kraliyet sözcüsü Marianne Hagen, silahlı saldırganın kampta katlettiği gençler arasında Prenses'in üvey kardeşinin de bulunduğunu belirtti. Hagen, ölen kişinin Mette-Marit'in 2008'de ölen üvey babasının oğlu Trond Berntsen olduğunu belirtti. Kampta yapılan katliamda 86 kişi yaşamını yitirmişti.

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