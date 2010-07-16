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Dünya

Prensesin 'üçlü seks' kavgası

İngiltere, son yılların en ilginç davasına tanıtlık ediyor.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- İsveçli model Palrick Ribbsaeter, kendisini iki kadınla yakalayıp terk eden Suudi Arabistan Prensesi Sara El-Emudi'yi öldürmeye kalktı.


İngiltere, son yılların en ilginç davasına tanıklık ediyor. Calvin Klein, Armani, Gucci gibi markaların yüzü olan İsveçli model Patrick Ribbsaeter, çıktığı bir tatilde Suudi Prensesi Sara Al-Amoudi ile tanıştı. Birbirine aşık olan çift Londra’da varlık içinde yaşamaya başladı. Ancak 30 yaşındaki model prensesin evinde üçlü seks yaparken basıldı ve Prenses Sara tarafından kapı önüne konuldu. Geçen Eylül'de model sevgilisini evinde 2 kadınla yakalayan El-Emudi, ilişkisini bitirse de bir süre sonra Ribbsaeter'in yemeğe çıkma teklifini kabul etti. Terk edilmeye ve kolay paranın çekiciliğine dayanamayan model, paralara konmak için prensese saldırdı. Ribbsaeter Prenses'i korumak için araya giren özel şoförü Sarkis Tokatlian'ı ağır yaraladı. Kırık şişeyle şoförü 6 yerinden bıçakladı. Şoför  de Patrick’in burnunu kırdı.


Ribbaseter yargılanıyor.

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