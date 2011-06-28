-PRENSES KATE'LE AKRABA ÇIKTI LOS ANGELES (A.A) - 28.06.2011 - İngiltere Veliaht Prensi William'ın eşi Kate Middleton'ın, İngiliz yazar Jane Austen'la 11. kuşaktan kuzen olduğu ortaya çıktı. Soy bilimi inceleyen internet sitesi ''Ancestry.com''da yer alan habere göre, 29 yaşındaki Cambridge Düşesi Catherine Middleton ile ''Aşk ve Gurur'' kitabının yazarı Jane Austen'ın 11. kuşaktan kuzen olduğu ve ortak atalarının 15. yüzyılda yaşamış olan Kont Henry Percy'e uzandığı kaydedildi. İnternet sitesinin tarih yazarlarından Anastasia Harman ise Austen ve Middleton arasındaki bu bağı heyecan verici olarak tanımladı ve Middleton'ın, ''geleceğin İngiltere Kralıyla evlenen orta sınıf bir kız olarak Jane Austen'ın modern kahramanı olduğunu'' ifade etti. İngiltere'de 1775 yılında dünyaya gelen, ''Akıl ve Tutku'', ''Emma'' ve ''İkna'' gibi romanlarıyla dünyaca tanınan Jane Austen hiç evlenmemişti. Middleton ise İngiliz tahtının 2. varisi Prens William'la Nisan ayında evlenmiş ve Cambridge Düşesi Catherine unvanını almıştı.