T24 LogoT24 Logo
Dünya

Prenses Diana'nın son sözlerinin ne olduğu açıklandı

"Tanrım, neler oldu?"

01 Eylül 2017 16:28

1997 yılında Paris'te geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın kazanın ardından kullandığı ifadeler olaya müdahale eden bir yardım görevlisi tarafından açıklandı. Ekibin başında bulunan Xavier Gourmelon, kazaya müdahale ettiği sırada Prenses Diana'nın kurtulacağına emin olduğunu söyledi. Gourmelon, Diana'nın son sözlerinin, "Tanrım, neler oldu?" şeklinde olduğunu belirtti.

The Telegraph'a konuşan Gourmelon, "Sağ omzunda hafif bir yara olduğunu görebiliyordum. Onun dışında belirgin bir şey yoktu. Üzerinde hiç kan yoktu. Dürüst olmak gerekirse, yaşayacağını düşünmüştüm. Bildiğim kadarıyla ambulanstayken de hayattaydı. Ancak daha sonra hastanede öldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.

36 yaşında olan Prenses Diana'nın aracı, magazin gazetecilerinden kaçarken girdiği bir tünelde kaza yapmış, kazanın ardından Diana Pitie-Salpetriere hastanesine kaldırılmıştı. Prenses Diana ve beraberindeki sevgilisi Mısırlı iş adamı Dodi El Fayed'in hayatını kaybettiği birkaç saat sonra açıklanmıştı. Kazada hayatını kaybeden bir diğer isim olan şoför Henri Paul'un kaza sırasında alkollü olduğu belirtilmişti.

ETİKETLER

Prenses Dianasuikastkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24