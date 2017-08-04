"Prenses Diana'nın en az 20 erkek arkadaşı vardı"

Kraliyet ailesinin güvenliğini sağlayan eski güvenlik şefi Dai Davis, Galler Prensesi Diana'nın aralarında Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner'ın da bulunduğu en az 20 erkek arkadaşının olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hakkında çıkan sansasyonel haberler son bulmuyor. Son olarak Windsor Kalesi eski güvenlik şefi Dai Davis, Diana'nın eşi Prens Charles'den boşandıktan sonra aralarında ünlü oyuncu Kevin Costner'ın de bulunduğu en az 20 sevgilisinin olduğunu iddia etti. İtalya'ya yayımlanan magazin dergisi Chi'ye konuşan eski güvenlik görevlisi, Costner'ın "The Bodyguard 2" filmi için Diana'ya teklif götürdüğünü ancak Diana'nın kabul etmediğini de ifade etti. Davis röportajında, eğer Diana bu teklifi kabul etseydi, bütün büyüsünü kaybedeceğini de söyledi. Prenses Diana'nın aşk hayatını gizli kapılar ardında sürdürdüğünü anlatan Davis, "Erkeklerin kendisine eşlik etmesini severdi. Avlanmayı severdi. Çoğunlukla evli olan erkekleri takip etmeyi veya onların kendisini takip etmesini severdi" ifadelerini kullandı. Prenses'in Kensington Sarayı'na erkek arkadaşlarını davet ettiğini aktaran eski güvenlik şefi, "İlişkilerini büyük gizlilik içerisinde yürütürlerdi. En önemli amaç, Prenses'i rahatsız bir duruma düşürmemekti" diye konuştu. Prenses Diana, 1996 yılında Prens Charles'dan boşanmış bir yıl sonrada Mısırlı işadamı Dodi el Fayed'le Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.