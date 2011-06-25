-PRENSES DIANA'NIN ELBİSESİ MÜZAYEDEDE SATILDI TORONTO (A.A) - 24.06.2011 - İngiltere'nin 1997'de trafik kazasında hayatını kaybeden Prensesi Diana'nın, ünlü Amerikalı oyuncu John Travolta ile dans ederken giydiği gece elbisesi, Kanada'da bir müzayedede 821 bin dolara satıldı. Diana'nın, 1985'de ilk ABD ziyaretinde Beyaz Saray'da verilen akşam yemeğinde üzerinde olan ve John Travolta ile dans ederken pistteki dönüş anındaki görüntüleri medyada geniş yer bulan gece mavisi ipekli kadife elbisesi, Toronto'daki müzayedede en çok ilgi gören parça oldu.