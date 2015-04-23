Prens William'ın bebeğinin adı için kampanya başlatıldı

Londra'daki St Mary's Hastanesi önünde baştan aşağı İngiliz bayrakları giyen ve ellerinde 'O bir prens' ve 'O bir prenses' yazan pankartlarla heyecan içinde bekleşen kalabalık, Cambridge düşesi Kate Middleton ve dükü William'ın ikinci bebeklerinin haberini bekliyor.

İngiltere'de dedikodu kazanları bebeğin kız olduğu ve isminin de 1997'de hayatını kaybeden Diana'ya ithafen Prenses Diana olacağı yönünde kaynıyor.Lady Diana'nın büyük oğlu olan Prens William'ın ise bebeği kız olsa dahi medyanın büyük ilgisini çekeceği için kızına Diana adını vermeyeceği yorumları da yapılmakta.İngiliz halkı ise bebeğin kız olması halinde adının Diana olması konusunda ısrarcı. Bu uğurda kampanyalar dahi başlatıldı.