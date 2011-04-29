Prens William ve Kate Middleton evlendi!

T24- Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu ve Birleşik Krallık tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile Catherine Middleton evlendi.



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Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın düğün töreni başladı.

Tören öncesi, davetliler Westminster Kilisesi'ne geldi. 1900 kişinin davetli olduğu törende gelenlerin çoğu çiftin aileleri, akrabaları, tanıdıkları ve arkadaşlarından oluştu.

Dünya genelindeki Kraliyet ailesi mensuplarının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden yaklaşık 60 temsilcinin katıldığı düğünde, İngiltere ile diplomatik ilişkileri olan diğer tüm ülkelerin İngiltere'ye akredite Büyükelçileri de hazır bulundu.









Kate Middleton Prens William’a ‘itaat’ etmeyecek





1662’den beri kraliyet düğünleri sırasında gelinler eşlerine “itaat” edeceklerine dair yemin ediyorlar. Kate “aşk, eşinin rahatı, onuru ve aile kurumunun muhafazası” kelimelerinin geçtiği bir yemin edecek. Kate’in merhum kayınvalidesi Diana yeminde itaat kelimesini kullanmamıştı.





Kimler katılıyor?





Türkiye'yi düğünde Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz temsil etti.

Düğünün davetlileri arasında ünlüler de vardı. İngiliz şarkıcı ve besteci Sir Elton John, Victoria ve David Beckham düğüne katılan ünlülerden bazıları. Obama çifti ise 24 Mayıs'ta İngiltere'ye yapacakları resmi ziyaret nedeniyle düğünde bulunmadı.

İngiltere'nin eski Muhafazakar Partili başbakanlarından Margaret Thatcher ve Sir John Major'ın davet edildiği törene, Thatcher hastalığı nedeniyle katılamadı.



İngiltere Başbakanı David Cameron tutkulu katılımcılar arasındaydı. Düğünü çok önemsediğini sık sık belirten Cameron'ın düğünde ne giyeceği tartışma konusu olmuştu. Takım elbise giyeceği öne sürülen Cameron, düğüne ceket atayla geldi.

Ülkede 1997-2007 yılları arasında başbakanlık yapan Tony Blair'e ve halefi Gordon Brown'a ise davetiye gönderilmedi.

Düğüne davet edilenlerle ilgili son kriz ise dün yaşandı. Suriye'de devam eden şiddet olayları nedeniyle Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami Hiyami'ye yapılan davet geri çekildi.

Bahreyn Prensi Salman Bin Hamid El Halife ise ülkesinde devam eden karışıklık nedeniyle düğüne katılamayacağını günler öncesinden açıklamıştı.

Davetliler arasında 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın ailesi Spencer'lar da vardı.

Bu arada, Westminster Kilisesi'nin davetlilere kapılarını açmasının ardından, kilisenin içine ağaçlar konulduğu dikkati çekti.









William ve Kate Middleton'a verilecek ünvanlar

Düğün öncesi merak edilen bir konu da Kraliçe 2. Elizabeth'in Prens William ve Kate Middleton'a vereceği unvanlardı. Buckingham Sarayı bu sabah Kraliçe'nin torununa Cambridge'in düklüğünü verdiğini açıkladı.

Kate Middleton da böylece Cambridge Düşesi oldu. Cambridge, üniversite şehri olmasıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Düklük, İngiliz asillerine verilen en yüksek unvan.

Ancak İngiliz basını, Kraliçe'nin Cambridge Düklüğünü vermesine karşın, halkın ve basının çifte "Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine" yerine, Prenses Diana'da olduğu gibi "Prens William ve Prenses Kate" demeyi tercih edeceğini aktarıyor.







Düğün konvoyununun güzergahı

Gelin Kate Middleton ve damat Prens William'ı yakından görmek isteyen İngilizler ve binlerce turist ise çiftin geçeceği güzergahtaki kaldırımları doldurdu. Yaklaşık 600 bin kişinin düğün dolayısıyla Londra sokaklarında ve parklarında olduğu tahmin ediliyor.

Güvenlik önlemleri

İngiliz polisi, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. 5 bin polisin görev yaptığı tören öncesinde, düğünü izlemek için sabahın erken saatlerinde tören alanına gelmeye başlayan İngiliz vatandaşları ve turistler alana tek tek aranarak alındı.

Ülkede hava bulutlu

"Youtube"dan canlı olarak yayınlanan ve dünya genelinde 180 farklı ülkeden yaklaşık 2 milyar kişinin televizyon ekranlarından izlemesinin beklendiği düğün gününde, başkent Londra'da hava bulutlu ve 19 derece.

Özellikle düğün konvoyunun yapılacağı sırada yağmur yağması ihtimaline karşı önlem alındı. Çiftin halkı selamlayacağı atlı araba, yağmur yağması halinde camekanlı ve üstü kapalı başka bir atlı arabayla değiştirilecek.

Bayraklarla donatılan caddelerde, İngiliz bayrağı motifli şapkalar takan, üzerinde Kate ve William'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen binlerce kişi heyecanla çifti görmeyi bekliyor.









Sarayda resepsiyon, sokaklarda parti var

Kraliçe 2. Elizabeth, düğünün ardından çiftin karı-koca olarak ilk gecelerini geçirecekleri Buckingham Sarayı'nda 600 kişinin davetli olduğu bir resepsiyon verecek. Ülke genelinde ise yaklaşık 6 bin sokak partisi ile düğün kutlanacak. İngiltere Başbakanı David Cameron da başbakanlık konutunun bulunduğu "Downing Street"te düzenlenecek sokak partisine katılacak.

Kraliyet düğününün İngiliz ekonomisine katkısının 620 milyon sterlini bulması bekleniyor.

Düğünü medya ordusu takip ediyor

Aylardır merakla beklenen ve hazırlanılan Kraliyet düğününü, dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 8 bin basın mensubu takip ediyor.

Westminster Kilisesi ve Buckingham Sarayı'nın karşısına kurulan prefabrike televizyon stüdyolarında ve oluşturulan platformlarda çok sayıda basın kuruluşu yayın yapıyor.

Son durak Buckingham sarayı

Westminster Kilisesi'ndeki törenin sona ermesinin ardından Prens William ve Kate Middleton, atlı arabada halkı selamlayarak resepsiyonun verileceği Buckingham Sarayı'na gitti.

Çiftin geçtiği rotada, parlamento meydanı, parlamento, ünlü çan ve saat kulesi Big Ben, Başbakanlığın ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi ve Buckingham Sarayı'na giden Mall caddesi bulunuyordu.

Prens William ve Kate Middleton, yaklaşık 15 dakikalık yolculuk sonrasında Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıktı, halkı selamladı ve beklenen öpüşmeyi yaptılar.

Kraliyet mensuplarına resepsiyon

Bu arada, Kraliyet Düğünü için Londra'ya gelen kraliyet ailesi mensupları onuruna da resepsiyon verildi.

Dün akşam Knightsbrige'deki Mandarin Otel'de düzenlenen resepsiyona İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip ev sahipliği yaptı. Resepsiyona İngiltere Kraliyet ailesinin yanı sıra, Yunanistan, İspanya, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerin kraliyet ailelerinin mensupları da katıldı.

Kraliyet ailesi mensupları onuruna verilen resepsiyona Prens William ve Kate Middleton katılmadı.

Kate Middleton, sıradan bir vatandaş olarak geceyi ailesiyle birlikte Londra'daki Goring Oteli'nde geçirdi.

Prens William'dan teşekkür

Geceyi kraliyetin konutu Clarence House'da geçiren Prens William ise akşam saatlerinde Buckingham Sarayı önündeki kalabalığın yanına giderek, çok sayıda kişinin elini sıktı ve iyi dilekler için teşekkür etti.





