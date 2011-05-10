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Dünya

PRENS WILLIAM VE KATE BALAYINA ÇIKTI LONDRA (A.A)

10 Mayıs 2011 14:48

-PRENS WILLIAM VE KATE BALAYINA ÇIKTI LONDRA (A.A) - 10.05.2011 - İngiliz Veliaht Prensi Charles'ın oğlu, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate balayına çıktı. William'ın makamından yapılan açıklamada, Cambridge Dük ve Düşesi'nin kaç günlüğüne ve nereye gittiğini belirtilmedi, ancak çiftin balayı boyunca özel hayatlarına saygı beklediği bildirildi. Londra'daki Westminster Abbey'de 29 Nisan'da evlenen çift hemen balayına çıkmamış, yeni evliler William görevine başlamadan önce ilk hafta sonlarını evlerinde geçirmişti. Prens Willam'ın iki hafta izin aldığı belirtildi, ancak bu sürenin tamamını balayında geçirip geçirmeyecekleri açıklanmadı. İngiliz basını, çiftin balayı için Seyşel adalarını tercih ettiğini yazıyor.

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