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Dünya

Prens William ve eşi Londra'ya taşınıyor LONDRA (A.A)

06 Kasım 2011 01:41

-Prens William ve eşi Londra'ya taşınıyor LONDRA (A.A) - 05.11.2011 - Galler Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, Londra'ya taşınıyor.  Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde arama kurtarma helikopteri pilotu olan Prens William, görevi nedeniyle Galler'in kuzeyindeki Anglesey kentinde kiralık bir evde kalıyor.    Prens ile eşi, tarihi Kensington Sarayı'ndaki bir daireyi yeni evleri olarak seçtiler.  Prens William'ın sözcüsü Miguel Head, halihazırda sergi salonu ve ofis olarak kullanılan dairenin, yeni evli çifte uygun bir eve dönüştürülmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.    Kraliçe 2. Elizabeth'in kızkardeşi Prenses Margaret de 1960'lardan 2002'ye kadar aynı dairede kalmıştı.  Kensington Sarayı, aynı zamanda Prens William'ın annesi Prenses Diana'ya da evsahipliği yapmış, Prens William ve kardeşi Prens Harry, çocukluklarını Kensington Sarayı'nda geçirmişlerdi.  Öte yandan Kate Middleton'ın Danimarka'daki BM Çocuk Fonu'na (UNICEF) ait bir merkezi ziyareti sırasında ikram edilen fıstık ezmesini geri çevirmesi düşesin hamile olduğu tartışmalarını alevlendirdi. Hamilelikte tüketilen yerfıstığı ve fıstığın bazı bebeklerde ciddi alerjilere yol açtığı düşünülüyor.

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