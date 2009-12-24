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Dünya

Prens William sokakta uyudu

İngiltere tahtının ikinci sıradaki vârisi Prens William, evsiz gençleri desteklemek için bir geceyi sokakta uyuyarak geçirdi.

24 Aralık 2009 02:00

İngiltere tahtının ikinci sıradaki vârisi Prens William, evsiz gençleri destekleyen yardım derneği Centrepoint’daki rolü ve derneğin önerisi üzerine geçen hafta bir geceyi evsizlerle birlikte sokakta uyuyarak geçirdi.

O gece köprüaltındaki evsizler arasında bir de prens uyuyordu

Londra’daki Blackfriars Köprüsü’nde bir uyku tulumunun içinde yatan Prens William, bu tecrübenin, genç evsizlerin neler hissettiklerini, yaşadıklarını, nelere ihtiyaçları olduğunu anlamasını sağladığını, ‘Her gece Londra sokaklarında uyumak zorunda kalmanın nasıl olduğunu hayal bile edemediğini’ söyledi. Prense gece boyunca bir güvenlik görevlisi ve derneğin başkanı eşlik etti. 2005’ten beri derneğin gönüllü temsilcisi ve destekçisi olan Prens William’dan önce bu görevi, 1997’de hayatını kaybeden annesi Galler Prensesi Diana yürütüyordu.

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