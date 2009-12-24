Prens William sokakta uyudu

Londra’daki Blackfriars Köprüsü’nde bir uyku tulumunun içinde yatan Prens William, bu tecrübenin, genç evsizlerin neler hissettiklerini, yaşadıklarını, nelere ihtiyaçları olduğunu anlamasını sağladığını, ‘Her gece Londra sokaklarında uyumak zorunda kalmanın nasıl olduğunu hayal bile edemediğini’ söyledi. Prense gece boyunca bir güvenlik görevlisi ve derneğin başkanı eşlik etti. 2005’ten beri derneğin gönüllü temsilcisi ve destekçisi olan Prens William’dan önce bu görevi, 1997’de hayatını kaybeden annesi Galler Prensesi Diana yürütüyordu.