-PRENS WILLIAM MUTFAKTA HÜNERİNİ SERGİLEDİ MONTREAL (A.A) - 03.07.2011 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William, Kanada'nın Quebec bölgesi Başbakanı Jean Charest'ten daha iyi sufle pişirdi. Eşi Kate ile birlikte Kanada'yı ziyaret eden Prens William, Montreal'de gastronomi öğrencileriyle buluştu. Quebec Turizm ve Otelcilik Enstitüsü'nün mutfak bölümü profesörü Pasquale Vari, ''İnsan yemek yaparken eğlenir. Prens William ile Başbakan Charest protokolü kapının dışında bıraktılar zaten''dedi. Vari, yapılan bir atölye çalışmasına katılan ve beyaz önlükleriyle mutfağa giren Prens William kadar eşi Kate'in de son derece keyifli olduklarını ve Prens William'ın yaptığı suflenin de Charest'inkinden daha lezzetli olduğunu anlattı. William ve Kate'in Fransızca konuşmaya gayret ettiği ancak konuşmaların yüzde 60'ının İngilizce yapıldığı da belirtildi.