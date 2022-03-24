Prens William, Jamaika'da Britanya'nın kölelik suçundan duyduğu acıyı dile getirdi; beklenen özrü dilemedi

Cambridge Dükü Prens William, eski İngiliz sömürgesi olan Jamaika’da yaptığı ziyarette Britanya’nın işlediği kölelik suçundan derin acı duyduğunu söyledi. Öte yandan Prens William, Jamaikalı aktivistlerin beklediği özrü dilemedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Prens William ve Kate Middleton, Jamaika ziyaretlerinde ülkenin Başbakanı ile bir araya geldi. Kraliyet üyelerinin ziyareti öncesi, Jamaika’da önde gelen siyasetçiler, aktivistlerden oluşan bir grup, kölelik suçları için özür dilemeleri, Britanya’nın tazminat ödemesi gerektiğini belirten bir ortak açıklama yapmıştı.

Prens William, Jamaika Başbakanı ile görüşmede yaptığı açıklamada “Kölelik mide bulandırıcıydı ve asla yaşanmamalıydı. Geçen yıl Barbados’ta kölelik suçunun sonsuza kadar tarihimizde bir leke olduğunu söyleyen babama güçlü bir şekilde katılıyorum” dedi.

Öte yandan Prens William, Jamaika’lı aktivistlerin talep ettiği gibi resmi bir özür dilemedi.