Prens William, Harry ve Meghan'ın kraliyet kararını değerlendirdi: Hayatım boyunca ona kol kanat gerdim, artık bunu yapamayacağım

Britanya'da Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyetteki üst düzey görevlerinden çekilme kararının ardından kriz sürüyor. Pazartesi günü Kraliçe Elizabeth, aileyi konuyu görüşmek için toplantı yapmaya çağırırken Prens William da kardeşinin kararına ilişkin açıklama yaptı. William "Hayatım boyunca ona kol kanat gerdimi, artık bunu yapamayacağım" dedi.

Prens William, kardeşi Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararının ardından The Sunday Times'a konuştu. William, Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum” dedi. William daha sonra üzüldüğünü belirterek şunu ekledi: "Hayatım boyunca ona kol kanat gerdimi, artık bunu yapamayacağım"

Harry ve Meghan'ın kararı kamuoyunda şaşkınlık etkisi yaratırken BBC'nin aktardığına göre kararın daha önce danışılmamasına şaşıran kraliyet ailesinde de kriz yarattı. Kraliçe Elizabeth, pazartesi günü Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile toplantı yapma kararı aldı. Sussex Düşesi Meghan'ın ise toplantıya Kanada'dan bağlanacağı belirtildi.