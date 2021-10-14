Prens William: Büyük beyinler, gidip yaşayacak yeni bir gezegen bulmak yerine burayı düzeltmeye odaklanmalı

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Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, dünyanın en zengin insanlarının uzay turizmine yaptığı yatırımları eleştirerek önceliği Dünya'yı düzeltmeye vermeleri gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Prens William'ın yorumları, Star Trek yıldızı 90 yaşındaki William Shatner'ın Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle uzaya fırlatılmasından bir gün sonra geldi.

İklim krizine vurgu yapan Prens William "Dünyanın en büyük beyinlerinin bu gezegeni düzeltmeye odaklanması gerekiyor, gidip yaşayacak yeni bir yer bulmaya değil" dedi. William, kasım ayında Glasgow'da Cop26 iklim konferansına katılacak dünya liderleleriyle ilgil de "Daha fazla akıllıca söz, akıllıca kelimeler ancak yetersiz eylemle yapamayız" dedi.

Gençlerde iklim anksiyetesinin artışından bahseden Prens William, en küçük oğlu Prens George'un da 30 yıl sonra aynı meselelerden bahsedecek olmasından endişelendiğini söyledi.