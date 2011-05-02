Prens William, babasının gençlik aracını kullandı

T24

Düğünde Kraliyet ve Middelton ailesini bugün sahipleri Alman ve Hintli olan İngiliz kökenli otomobiller taşıdı. Bugün Jaguar ve Land Rover Hintli Tata’nın, Rolls Royce Alman BMW’nin, Bentley ise Alman VW Grubu’nun bünyesinde. Sadece Aston Martin ortakları arasında Kuveytli yatırımcı olmasına rağmen İngilizlerin kontrolünde. İşte düğünde özel otomobiller:Prens William ve sağdıcı olan kardeşi Harry’yi devlete ait seri numarası olmayan 6.33 metrelik bir Bentley Westminister Kilisesi’ne taşıdı.Prens Charles ve esi Camilla’yı ise bordo bir Rolls Royce Phantom VI taşıdı.Kraliçe Elizabeth’i ise William ve Harry’i taşıyan Bentley’nin aynısı Westminister’a götürdü.Prenses Kate ve babasını siyah 1977 model Rolls Royce Phanton VI taşıdı.Prens William ve Prenses Kate Buckingham sarayındaki resepsiyondan sonra Clarence House’daki eve Prens Charles’a ait üstü açık Aston Martin DB6 MKII Volante’yi kendisi kullanarak gitti.Aston Martin, 1969 yılında kraliçe Elizabeth tarafından Charles’a 21’inci yaş günü hediyesi olarak verildi. Charles’ın sıkça kullandığı arabaları arasında olan Şeysel mavisi Aston Martin, William’a bir düğün hediyesi olarak verilmedi.