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Dünya

PRENS WILLIAM 29 NİSANDA EVLENİYOR LONDRA (A.A)

23 Kasım 2010 16:31

-PRENS WILLIAM 29 NİSANDA EVLENİYOR LONDRA (A.A) - 23.11.2010 - İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile Kate Middleton'ın 29 Nisan 2011'de, Westminster Abbey'de evlenecekleri açıklandı. Geçen hafta çiftin, ekim ayında Kenya'da yaptıkları tatilde nişanlandıkları ve gelecek yıl bahar ya da yaz aylarında Londra'da evlenecekleri belirtilmiş ancak kesin tarih bildirilmemişti. İngiliz basını, 29 Nisan 2011 Cuma gününün ülkedeki "Bank Holiday" tatiline denk geldiğini, bunun da birçok kişinin töreni izleyebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Prens William'ın babası Galler Prensi Charles ve annesi Prenses Diana 1981 yılında St. Paul's Katedralinde evlenmişti. 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın cenaze töreni Westminster Abbey'de yapılmıştı.

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