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Dünya

Prens Sultan'ın cenazesi Riyad'ta CİDDE (A.A)

25 Ekim 2011 00:21

-Prens Sultan'ın cenazesi Riyad'ta CİDDE (A.A) - 24.10.2011 - ABD'de bir süreden beri gördüğü kolon kanseri tedavisi sonrası hayatını kaybeden Suudi Arabistan veliaht prensi ve Savunma Bakanı Emir Sultan Bin Abdulaziz'in cenazesi yaklaşık 1 saat kadar önce Riyad'a getirildi. Emir Sultan Bin Abdulaziz'in cenazesi, Kral Abdullah, prensler ve üst düzey yetkililer tarafından Riyad havaalanında karşılanırken, veliaht prensin yarın ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Riyad'ta toprağa verilmesi öngörülüyor.  Dünyanın bir çok yerinden devlet başkanları ve üst düzey yetkililerin de katılmasının beklendiği cenaze merasimi için Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katılıyor. Yarın öğle saatlerinde özel bir uçak ile Riyad'a gelmesi beklenen Bülent Arınç'ın önce cenaze namazına iştirak etmesi, daha sonra da Emir Sultan bin Abdulaziz'in evindeki taziyelere iştirak etmesi bekleniyor.  Bu arada yarınki cenaze namazı için Riyad'ta okullar tatil edildi.

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