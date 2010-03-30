Prens Şeyh Ahmed'in kayıp cesedi bulundu

T24- Ayrıntılı bilgi vermeyen El Arabiya televizyonu, uçağı Cuma günü Fas'ta bir göle düşen Şeyh Ahmed'in cesedinin bulunduğunu duyurdu.



Fas'ın başkenti Rabat'ın doğusunda meydana gelen kazada, küçük uçağın İspanyol pilotu kazadan sağ kurtulmuştu.





Forbes Dergisi’nin dünyanın en güçlü kişileri listesinde 2009’da 27’nci sırada yer alan Şeyh Ahmed bin Zayed el-Nahayan'ın 1967 doğumlu ağabeyi Şeyh Nasser bin Zayed el-Nahyan da 2008 ortasında benzer bir helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.



Şeyh Ahmed, BAE'de yaklaşık 600 milyar dolar varlığa sahip olan dünyanın en büyük devlet yatırım bankasının başkanlığını yapıyordu.





Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kurucusu Seyh Zayed bin Sultan el-Nahyan’ın (1918-2004) servetleri toplamı, dünyadaki pek çok ülkenin milli gelirini geride bırakan oğulları ve görevleri:

Şeyh Halife Bin Zayed el-Nahyan (BAE’nin Başkanı)

Şeyh Issa Bin Zayed el-Nahyan (Gayrimenkul geliştiricisi)

Şeyh Mohammad Bin Zayed el-Nahyan (Abu Dhabi Prensi ve BAE Başkumandanı)

Şeyh Sultan bin Zayed el-Nahyan (Başbakan yardımcısı)

Şeyh Abdullah Bin Zayed el-Nahyan (Dışişleri Bakanı)

Şeyh Mansour Bin Zayed el-Nahyan (Başkanlık İşleri Bakanı)

Şeyh Saif Bin Zayed el-Nahyan (İçişleri Bakanı)

Şeyh Falah bin Zayed el-Nahyan

Şeyh Hazza bin Zayed el-Nahyan (1965 doğumlu işadamı-Ekonomi doktorası var)

Şeyh Tahnoun bin Zayed el-Nahyan (1965 doğumlu Abu Dhabi Turizm Otoritesi Başkanı)

Şeyh Hamdan bin Zayed bin Sultan el-Nahyan (1963 doğumlu Başbakan Yardımcısı)

Şeyh Saeed bin Zayed el-Nahyan (1966 doğumlu) Şeyh Nasser bin Zayed el-Nahyan (1967 doğumlu. Haziran 2008’de helikopter kazasında öldü)

Şeyh Ahmed bin Zayed el-Nahyan (Helikopter kazasında öldü)