Prens, prensesi dünyaya tanıttı

İngiltere monarşisi'nin veliahtlarından Prens William ile Kate Middleton'un 2 yaşındaki oğulları prens George, kısa bir süre önce dünyaya gelen kız kardeşi Charlotte Elizabeth Diana'yı kucağına alarak dünyaya tanıttı.

Kraliyet ailesi tarafından basına dağılan dört fotoğraf karesinde abisi Prens George'un kucağında görülen sevimli Prenses Charlotte Elizabeth Diana, Mayıs ayında Mary's Hastanesi'nde dünyaya geldi. William ve Kate çiftinin ilk çocukları Prens George ise Temmuz 2013'te aynı hastanede dünyaya gelmişti.

Kraliyet resmi sitesinde yer alan fotoğraf karelerinin ilkinde Prens George, kızkardeşi Elizabeth Diana ile birlikte mutlu bir şekilde, ikinci karede ise Prens George'un kız kardeşini alnından öperken görülüyor.

Kral III. George dönemi

Aynur Tattersall'ın DHA'da yer alan haberine göre, çiftin, Prens William'ın annesini onurlandırmak adına kız çocuklarına Diana ismini koyacakları yönünde söylentiler çıkmıştı

Böylelikle prensese hem büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in hem de 1997 yılında Paris'te trafik kazasında yaşamını yitiren Prens William'ın annesi Diana'nın adı verilmiş oldu.

İngiltere Kraliçesi'nin beşinci torun çocuğu olan Prenses Charlotte, dedesi Prens Charles ve ağabeyi Prens George'dan sonra tahtın da dördüncü varisi oldu.

Charlotte, Kral III. George'un Kraliçesi'nin de adıydı. Kral, 1761'de St. James Sarayı'na yakın olduğu için Buckingham Evi'ni de Kraliçe Charlotte için almıştı. Ev şimdi Buckingham Sarayı olarak Kraliyet ailesinin Londra'daki ikametgahı oldu.

Charlotte aynı zamanda Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın da göbek adı.