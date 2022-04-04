Prens Philip'in Covid kısıtlamalı cenazesinden bir gün önce partiye katılan Downing Sokağı çalışanlarına para cezası verilecek

Britanya’da Downing Sokağı çalışanları, geçen yıl Edinburgh Dükü Prens Philip’in sosyal mesafeli ve kısıtlamalı cenazesinden bir gece önce verilen bir parti nedeniyle para cezası aldı. Polis, Başbakanlık’ın Covid kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanlık Ofisi’nde Covid dönemi kısıtlamalar nedeniyle verilen partilere cezalar dağıtılıyor. Daha önce Haziran 2020’de bir personelin vedasına katılan 20 kişiye para cezası verilmesinin ardından şimdi de 16 Nisan 2021’de verilen partiye katılanlara ceza verileceği öğrenildi.

Downing Sokağı personeli, Prens Philip’in kısıtlamalarla düzenlenen cenaze töreninden bir gün önce Covid kurallarını ihlal ederek etkinlik düzenlemişti.

Polis, partilere katılanların bir çoğuna, katılım gerekçelerinin sorulduğu sorular göndermişti.