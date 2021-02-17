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Dünya

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

17 Şubat 2021 18:09

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip, acil olarak hastaneye kaldırıldı. 99 yaşındaki Philip'in rahatsızlığının Koronavirüs ile ilgili olmadığı ifade edildi.

Prens PhilipElizabethII. ElizabethKraliçeİngiltereBüyük Britanya
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