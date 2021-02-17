Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Edinburgh Dükü, kendisini iyi hissetmediği için, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbir amacıyla salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesine yatırıldı."

99 yaşındaki Philip'in rahatsızlığının Koronavirüs ile ilgili olmadığı ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak. Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda Koronavirüs aşısı yaptırmıştı.