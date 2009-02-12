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Dünya

Prens Harry'ye 'ırkçı hakaret' cezası

Pakistan asıllı bir askere 'Paki' diyerek ırkçı hakarette bulunan Prens Harry ırklar arası eşitlik kursuna tabi tutulacak

12 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de, Pakistan asıllı bir silahlı kuvvetler mensubuna ırkçı hakarette bulunduğu için uyarı alan tahtın üçüncü varisi Prens Harry'nin, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından zorunlu ırklar arası eşitlik kursuna tabi tutulacağı bildirildi.

Bir pazar gazetesi tarafından ortaya çıkartılan video bandında, Pakistan asıllı bir arkadaşından "bizim küçük Paki dostumuz" diye söz ettiği tespit edilen ve açılan disiplin soruşturmasının sonucunda uyarı alan Prens Harry'nin bu suçunun, siciline de işlendiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan askeri yetkililer, aldığı bu disiplin cezasının ve olayın siciline işlenmiş olmasının, Prens'in askeri kariyeri üzerinde olumsuz etkisi olmayacağını söyledi.

Prens Harry'nin, üç yıl önce Sandhurst Askeri Akademisi öğrencisiyken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkartılmış ve Harry'nin Pakistanlı bir arkadaşından "Paki" diye söz ettiği bu video skandala yol açmıştı.

İngiliz kültüründe Asyalı bir azınlık mensubundan "Paki" diye söz edilmesi, bu kişiye yönelik bir aşağılama olarak kabul ediliyor ve ırkçı saldırı olarak algılanıyor.

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