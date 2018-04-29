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BBC Türkçe

Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle nişan fotoğraflarını paylaştı

Kensington Sarayı, evlenme kararı alan İngiltere Veliaht Prensi Charles ve 20 yıl önce ölen Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın nişan fotoğraflarını paylaştı.

29 Nisan 2018 20:30

Kensington Sarayı, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve 20 yıl önce ölen Prenses Diana'nın küçük oğlu Galler Prensi Harry ile Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ın nişan fotoğraflarını basınla paylaştı.

Çift önümüzdeki Mayıs ayında evleneceklerini açıklamıştı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tam evlilik tarihinin sonra duyurulacağı belirtilmişti.

Moda fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin Windsor kentinde bulunan tarihi Frogmore House konutunda çekilen siyah beyaz ve renkli fotoğraflarda çiftin hem günlük hem de şık kıyafetleriyle poz verdiği görüldü.

Fotoğraflarda Amerikalı oyuncu Markle'ın görkemli nişan yüzüğü de dikkat çekiyor.

2016 yazında tanışan çiftin Kasım ayının başlarında nişanlandıkları, Londra'daki nişandan sadece Kraliçe 2'nci Elizabeth ve Harry'nin ailesinden bazı kişilerin haberi olduğu belirtilmişti.

Kraliyet ailesi düğünün maddi yükümlülüklerini karşılayacaklarını açıklamıştı. Buna servis, müzik, çiçekler ve resepsiyon da dahil olacak.

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Markle evlendikten sonra Londra'daki Kensington Sarayı'nda yaşayacak.

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