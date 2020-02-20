Prens Harry ve Meghan Markle, son bir görev için Britanya'ya dönecek

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, son bir Kraliyet görevi için Britanya'ya dönecek. Prens Harry ve Meghan Markle, son işlerini de tamamladıklarında resmi olarak Kraliyet ailesindeki konumlarını bırakmış olacak.

Kanada'dan Britanya'ya gidecek olan Harry ve Meghan çift bu ziyarette Buckingham Sarayı'ndaki ofislerini kapatacak. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra çiftin önünde 12 aylık bir değişim süreci olacak ve bu sürede kendi kâr amacı gütmeyen topluluklarını kuracaklar.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın görevlerinden ayrılma kararının ardından 'Sussex Dükü ve Düşesi' ünvanlarını da bırakmaları gerekecek. Çift, kuracakları yeni hayatta finansal bağımsızlıklarını elde ederek farklı işlerde çalışabilecek.