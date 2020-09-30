Prens Harry ve Meghan Markle, 'reality şov' iddialarını yalanladı

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, Netflix'te yayımlanacak hayatlarını mercek altına alan programla ilgili iddiaları reddetti.

The Independent'a konuşan Meghan ve Harry'nin sözcüsü şunları söyledi: “Dük ve Düşes hiçbir reality şov'da yer almıyor.”

Haberlerde programın üç ay boyunca çiftin çalışmalarını takip edecek bir reality dizisi olacağı öne sürülmüştü.

Çiftin, doğa belgeseli dizisi ve ilham veren kadınları konu alan bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere Netflix'le yapım aşamasında bazı programları bulunuyor. Bu ortaklık çiftin senaryolu diziler, belgeseller, belgesel diziler, uzun metrajlı filmler ve çocuk programları hazırlamasını da içeriyor.

Bir kaynak, "Daha şefkatli ve adil bir dünya sağlamak, sadece kâr amacı gütmeyen kuruluşlarıyla yaptıkları bir şey değil, bu girişimde hayata geçirecekleri, sahip oldukları ve kendilerini biçimlendiren inanç" diye konuştu.

2 Eylül'de çift, Netflix'le anlaşmayı doğrulayan ve “bilgilendiren ama aynı zamanda umut veren içerikler” yaratmak istediklerini aktaran bir açıklama yapmıştı. “Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmanın yanı sıra gerçekçi ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısından verilen güçlü hikaye anlatımları da bizim için önem taşıyor.