Prens Harry ve Meghan Markle Los Angeles'a taşındı

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Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragât ederek Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti yeni bir karar alarak ABD'nin Los Angeles kentine taşındı.

People dergisinin aktardığına göre Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Los Angeles'ta yeni bir eve yerleşerek Koronavirüs tedbiri olarak kendilerini izole etti. Los Angeles'taki yeni hayatlarında aileye Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland daha yakın olabilecek.

Markle'ın Prens Harry ile evlenmeden önce yaşadığı Los Angeles'a taşınma planları yapıldığı bir aydır konuşuluyor fakat saray yetkilileri tarafından onaylanmamıştı.