Prens Harry ve Meghan Markle'ın kuracakları yardım kuruluşunun adı belli oldu

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı alan Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocuklarının adından ilham alan "Archewell" adında bir yardım kuruluşu kurmayı planladığı öğrenildi.

Daily Telegraph'ın aktardığına göre, çift, Kraliyet ailesine bağlı Sussex Royal markasının yerine geçecek bir yardım kuruluşu kurmayı planlıyor. Kuracakları yardım kuruluşunun adında ise oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un adından ilham alarak "Archewell" olarak planlandı.

Yardım kuruluşunun açılmasına dair kağıt işlerinin geçen hafta ABD'de yapıldığı belirtildi. Çiftin, planları arasında içinde eğitim materyalleri barındıran videolar, podcastler, filmler olan bir internet sitesi kurmak da yer alıyor.

Telegraph'a konuşan çift, "Herkes gibi bizim de tabii ki önceliğimiz Covid-19 salgınıyla mücadele etmek fakat girişimimizle ilgili bu bilgiler açığa çıktığına göre biraz daha açıklama yapabiliriz. Kuruluş için seçtiğimiz ve oğlumuzdan ilham aldığımız Archewell ismi, güç ve hareket anlamına gelen eski bir kelime ile hepimizin üzerine eğilmesi gereken derin kaynakları birleştiriyor.