Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki görevleri bugün sona eriyor

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Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı alan Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle, bugün resmi olarak görevlerinden ayrılıyor. ABD'ye yerleşen çiftin ilk birkaç ayı ailelerine ve yardım kuruluşlarına odaklanarak geçirecekleri belirtildi.

California'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın finansal bağımsızlıkları yarından itibaren başlıyor. Kraliyet ailesiyle yaptıkları anlaşma kapsamında çift artık 11.2 milyon takipçisi olan "Sussexroyal" hesabını ve "SussexRoyal.com" sitesini kullanamayacak.

Çiftin sözcüsü yeni hayatlarına başlayacak ikili için şu açıklamayı yaptı: "Sussex Dükü ve Düşesi gelecek birkaç aylarını ailelerine ve gizli ve güvenle yürüttükleri yardım faaliyetlerine odaklanarak geçirecek. Çift, bu süreçte gelecekte kuracakları kâr amacı gütmeyen kuruluşu geliştirmek için çalışacak.

Instagram hesabı kapanmadan takipçilerine veda eden çift, "Şu an önemli olan dünya genelinde sağlığa ve refaha kavuşmak ve aynı zamanda pandeminin yaratacağı meselelere çözüm bulmak. Bizi artık burada görmeseniz de görevimiz devam ediyor" yazdı.