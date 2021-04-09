Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki evlerine temmuzdan beri dokuz kez polis çağrılmış

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'nin California eyaletine yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın evlerine geçen temmuzdan bu yana dokuz kere polis çağrıldığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları Archie'yle taşındıkları evin bulunduğu Santa Barbara Bölge Şefi'nin Ofisi, temmuz ayından bu yana dokuz defa telefonla aranma, alarm çalması, mülk suçları gibi ihbarlarla çağrıldı.

Temmuz ayında polisin dört kere arandığı, birinin telefonla diğerlerinin ise alarm aktivasyonuyla olduğu belirtildi.

Geçen yıl yeni yıl öncesinde ise polislerin sabaha karşı 4 sularında, bir adamın evin yakınında gezdiği ihbarıyla arandığı ihbar edildi. Son arama ise alarm aktivasyonu yoluyla şubat ayında oldu.

Çiftin ABD'deki yeni evlerinde aldığı güvenlik önlemleri sık sık gündem olmuştu.

Polisin aranmasıyla ilgili Sussex çifti ya da Şerif Ofisi'nden açıklama yapılmadı.