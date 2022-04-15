Prens Harry ve Meghan Markle, Hollanda ziyareti öncesi Kraliçe Elizabeth'e de uğradı

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın Hollanda’ya yaptıkları ziyaret öncesi Kraliçe Elizabeth’e de uğradığı öğrenildi.

BBC’ye konuşan kaynaklar, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Hollanda’ya gidecekleri yol üzerinde Britanya’ya uğrayarak Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth’i de ziyaret ettiğini söyledi.

Sussex Dükü ve Düşesi, 2020’nin ocak ayında Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmişti. Prens Harry’nin geçen yıl haziran ayında Britanya’ya gittiği bilinse de Markle’ın 2020’den bu yana gitmediği düşünülüyor.

Prens Harry, bu yıl dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip’in anma törenine de katılmamıştı.