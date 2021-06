Prens Harry ve Meghan Markle, Biden'ın konuşacağı büyük Covid-19 aşı konserine katılacak

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD Başkanı Joe Biden'ın da konuşacağı, Global Citizen isimli aşırı yoksulluğu durdurmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşunun düzenlediği Covid-19 aşısı yardım konserine katılacak.

Global Citizen'ın 8 Mayıs'ta düzenleyeceği "VAX LIVE: The Concert to Reunite the World" (Dünyayı Yeniden Birleştirme Konseri) etkinliğine dünya liderlerinin yanı sıra Britanya'da Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü ve Düşesi de katılacak.

Etkinliğe, ABD Başkanı Joe Biden da, Beyaz Saray'ın Covid-19 aşılarına güveni artırma projesi kapsamında katılarak konuşma yapacak. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de etkinliğe katılacak.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın etkinlik için yaptığı açıklamada "Son yılda dünyamız çok büyük acı, kayıp ve mücadele yaşadı. Şimdi hep birlikte iyileşmeliyiz. Kimseyi geride bırakamayız. Herkes aşıya erişebildiğinde hep birlikte fayda sağlayacak, hep birlikte güvende olacağız. Aşının eşit bir şekilde dağıtımını sağlamalı, ortak insanlığa güveni yenilemeliyiz" dedi.

Küresel aşılama kampanyası için düzenlenen konseri Selena Gomez sunacak, Jennifer Lopez, The Foo Fighters ve H.E.R. sahne alacak.