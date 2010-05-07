Prens Harry, saldırı helikopteri pilotu olacak

T24- Londra bürosundan yapılan açıklamada, İngiliz ordusu tarafından Apache pilotluğu eğitimine seçilen Prens Harry’nin bunu "büyük bir onur" olarak nitelendirdiği belirtildi. Prens Harry açıklamada, kursu başarıyla tamamlaması için önünde hala çok yol olduğunu söyledi.



Helikopter pilotluğu için temel eğitimini geçen ay tamamlayan Prens Harry’nin Afganistan’a dönmek istediği biliniyor.



Prens Harry’nin ağabeyi William da arama-kurtarma helikopterlerini uçurmayı öğreniyor. Harry’nin babası Prens Charles ve amcası York Dükü Prens Adrew’un da askeri helikopter pilotluğu eğitimi aldığı belirtiliyor. (Radikal)