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Dünya

Prens Harry Obama’yla röportaj yaptı

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Kensington Sarayı, Pazar günü Prens Harry'nin Barack Obama'yı 27 Aralık'ta BBC Radio 4'ün Today programında ağırlayacağını açıkladı

18 Aralık 2017 18:22

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Kensington Sarayı, Pazar günü Prens Harry\'nin Barack Obama\'yı 27 Aralık\'ta BBC Radio 4\'ün Today programında ağırlayacağını açıkladı.
Yeni nişanlanlanan prens, Obama\'ya ayrıldığı görevinden kalan anıları, Obama Vakfı\'yla yaptığı başkanlığı sonrası çalışmaları ve geleceğe yönelik umutları ile ilgili sorular sordu.
Röportaj, Prens Harry tarafından başlatılan ve yaralı askeri personel için düzenlenen bir spor organizasyonu olan Invictus Oyunları sırasında Eylül ayında Toronto\'da kaydedildi. 
Harry, saray tarafından yayınlanan kısa bir videoda röportajın nasıl ilerleyeceğini açıklıyor. 
Rahat görünümlü bir Obama once daha yavaş konuşması gerekip gerekmediğini soruyor, sonra yavaş bir konuşmacı olduğunu itiraf ediyor. Ardından şakayla İngiliz aksanıyla konuşması gerekip gerekmeyeceğini soruyor. 
Harry, \"hiç de değil\" yanıtını verirken, eski başkanı cevaplar arasında uzun süre duraklamalar varsa yüzünün farklı şekil alabileceği konusunda uyarıyor. Harry abartılı bir yüz ifadesi gösterdiğinde, Obama şu cevabı veriyor: \"Bu yüzü görmek istemiyorum.\"
Prens Harry bu sene bir dizi röportaj gerçekleştirdi. Diana, Galler Prensesi ile ilgili bir belgeselde kayıpla başa çıkmak için yaptığı mücadeleden bahsetti.

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