Prens Harry: 'Megxit' kadın düşmanı bir ifade

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Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyetteki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri sonrası ortaya çıkan “Megxit” terimini kadın düşmanı bir ifade olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Prens Harry “Megxit”in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi. Harry “Megxit kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı.” dedi.

Sussex Dükü ve Düşesi, Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti.

Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.