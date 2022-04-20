Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ziyaretini anlattı: Onun korunduğundan ve çevresinde doğru insanlar olduğundan emin olmak istiyorum

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth’e yaptığı son ziyaretten bahsetti. Prens Harry, “Onun korunduğundan ve çevresinde doğru insanlar olduğundan emin olmak istiyorum” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçen hafta eşi Meghan Markle ile Kraliçe Elizabeth’i ziyaret eden Prens Harry, NBC’nin Today Show programına katıldı.

Kraliçe Elizabeth’i iyi gördüğünü söyleyen Prens Harry “Benimleyken her zaman çok esprili oluyor ve her zaman onun korunduğundan ve çevresinde doğru insanlar olduğundan emin olmak istiyorum” dedi.

Eşi Meghan Markle ile yaptıkları ziyarette Kraliçe’yle çay içtiklerini söyleyen Prens Harry, Britanya ziyaretininden memnun olduğunu söylese de kendisi için evin artık ABD olduğunu belirtti.

Çift, 2020’de kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak California’ya taşınmıştı.