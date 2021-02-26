Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in 1 yaşındaki Archie'ye waffle makinesi hediye ettiğini söyledi

Sussex Dükü Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in bir yaşındaki torunu Archie'ye Noel hediyesi olarak waffle makinesi aldığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesindeki görevini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, James Corden'ın programına katıldı. Yeni hayatından, 'toksik' İngiliz basınından konuşan Prens Harry, Britanya'da tartışmalara neden olan The Crown dizisinden de bahsetti.

Kraliyet ailesinin tarihine değinen dizi Britanya'da "gerçekleri çarpıtmakla" suçlanırken Prens Harry "Bu bir kurgu. Çok azı gerçeklere dayanıyor. Ama dizide Kraliyet ailesindeki 'görevi ve hizmeti aileden öne koyma' baskısıyla ilgili ağır bir fikir veriliyor. Basında ailem hakkında hikâyeler görmektense The Crown'ı tercih ederim" dedi.

1 yaşındaki çocuğu Archie'den de bahseden Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in "Noel'de ne ister?" sorusuna Meghan Markle'ın "waffle makinesi" yanıtını verdiğini, Kraliçe'nin de yolladığını anlattı. Prens Harry, "Kraliçe ve Prens Philip, Archie'yi düzenli olarak Zoom'da görüyor" dedi.