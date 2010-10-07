Prens Harry Kaçırılırsa ne olur?

T24- "Channel 4" kanalının bu ay yayınlayacağı 90 dakikalık belgesel, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry, "Afganistan'da görevdeyken Taliban tarafından kaçırılırsa neler olabileceği" kurgusuyla seyirciyle buluşacak.











"Prens Harry'i Kaçırmak" adlı belgeselde Harry, Afganistan'ın güneyinde meydana gelen bir helikopter kazası sonucu Taliban'ın eline geçiyor ve daha sonra Harry'nin serbest bırakılması için Taliban'la pazarlıklar yürütülüyor.



Prens Harry 2008 yılında 10 hafta boyunca Afganistan'ın Helmand vilayetinde İngiliz birlikleriyle birlikte askerlik yapmış ve Afganistan'da olduğunun internet aracılığıyla kamuoyuna yansıması sonucu, güvenlik gerekçesiyle bu ülkeden ayrılmıştı. 26 yaşındaki Prensin daha sonra Afganistan'a geri dönmek istediği basına yansımıştı.



Belgesel henüz yayınlanmadan eleştirilere konu oldu. Afganistan'da savaş devam ederken böyle bir belgeselin yayınlanmasını eleştiren İngiliz basını, belgeselin Afganistan'da bulunan İngiliz askerlerinin aileleri için de üzücü olabileceğine dikkati çekti.



Bir buçuk saatlik belgeselin, 21 Ekim'de "Channel 4"te yayınlanması bekleniyor.



Kraliyet tepkili değil



Bu arada İngiliz basın kuruluşları, Buckingham Sarayı'nın belgeselle ilgili olarak bilgilendirildiğini, ancak Kraliyet'ten herhangi bir tepki gelmediğini belirtti.



Channel 4 kanalı, 2007 yılında da Prens William ve Harry'nin ricalarına karşın, anneleri Prenses Diana'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında çekilmiş, yaralı haldeki fotoğraflarının gösterildiği belgeseli yayınlamıştı.



