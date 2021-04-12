Prens Harry'den büyükbabası Prens Philip'e veda mesajı: Hizmet, onur ve mizah insanıydı

Büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesi için ABD'den Britanya'ya giden Prens Harry bir mesaj yayımladı. Harry mesajında "Büyük babam hizmet, onur ve büyük bir mizah insanıydı" dedi.

Sussex Dükü Prens Harry tarafından yapılan paylaşımda, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için şu ifadeler yer aldı: Büyük babam hizmet, onur ve büyük bir mizah insanıydı. O kendime has, girdiği her odada ilgiyi kendine çekebilen bir insandı. Bir sonraki sözünün ne olacağını asla bilemezdiniz. O monarşide en uzun süre eşlik görevini sürdürmüş, hizmet insanı, bir Prens, bir Dük olarak hatırlanacak. Ama benim için, sevdiğini kaybeden çok sayıda insan gibi o bir büyükbaba acısı olacak"

Prens Harry şöyle devam etti: "O Majesteleri Kraliçe'ye bağlılığıyla onun için bir kaya gibiydi, 73 yıl evlilik boyunca yanında oldu. Daha devam edebilirim ancak biliyorum ki şu an elinde bir birayla hepimize 'Aşın bunu' derdi"